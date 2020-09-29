Vatandaşlar BES’te biriktirmeyi sevdi

Bireyler, oldukça güvenilir ve şeffaf tasarruf sistemi olan BES vasıtasıyla biriktirmeye devam ederken, gönüllü BES’te fon tutarı 150 milyar TL’ye doğru yol alıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), 18 Eylül tarihli verilerine göre, gönüllü BES’te katılımcıların fon tutarı 128 milyar 833 milyon TL olurken, şirket katılımcılarının toplamı 6 milyon 865 bin 457 kişiye yükseldi. BES’te kesintilerden sonra, katılımcıların tercih ettikleri emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen tutarı ifade eden yatırıma yönlenen tutar da 76 milyar 383.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Sistemde devlet katkısı fon tutarının da 19 milyar 252.9 milyon TL ile 20 milyar TL sınırına dayandığına dikkat çekelim.

Faizsiz fon tutarı 2’ye katlandı

18 Eylül itibarıyla gönüllü BES’te emeklilik fonları içinde ağırlığı 107 milyar 741 milyon TL’lik tutarla ‘faizli fonlar’ alıyor. Buna karşın, ‘faizsiz fon’ların tutarı da 21 milyar 92 milyon TL düzeyinde. Bir parantez açarsak, sistemde faizsiz fonların tutarı sürekli artış gösteriyor. Yine EGM verilerinden hareket edersek, BES’te 2019 sonu itibarıyla faizsiz fonların tutarı 11 milyar 61.4 milyon TL düzeyinde. Diğer bir deyişle, faizsiz fonların büyüklüğünün sadece bu yıl 2’ye katlandığını söylemek mümkün. BES’te katılımcı sayının ve fon tutarının özellikle 2013 yılından sonra hızlı artışında ‘yüzde 25’lik devlet katkısı’ uygulamasının da büyük etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. BES’te fon tutarı artıyor.

Yıl Fon Tutarı (milyon TL)

2016 53.409.3

2017 67.677.3

2018 76.962.1

2019 101.883.9

2020* 128.833

*18 Eylül itibarıyla.

Kaynak: EGM.