Yeni dönemin yıldızı ‘Teletıp’ olacak

Sosyal ilişkilerimize büyük darbe indiren pandemi, yaşamlarımızı gerçek anlamda değiştirdi; evlerimize kapanıp kaldık. Hastaneye gitmekten korkan bireylerin imdadına online sağlık hizmetleri ya da diğer bir deyişle ‘teletıp’ yetişti. Hastaların tek bir tıkla online olarak hekimlere ulaşmasına imkan veren teletıp sigorta sektörünün de radarına girdi. Birçok sigorta şirketi teletıp çözümleri sunarken, bu alana gelecek planlamalarında daha çok yer ayırmaya başladı. Sunulan hizmetlerin yelpazesi genişledi.

Çin uzun zamandır kullanıyor

Teletıp ile ilgili Gazete Sigorta’da yer alan haber, sistemin işleyişini ve Türkiye’deki durumunu detaylı olarak ele alıyor. Hekim ve diğer tüm sağlık çalışanları ile telefonla ya da online görüntülü görüşme yapabilmesini sağlayan sağlık uygulaması olan teletıp, uzun yılardır ABD; Çin başta olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Geçmişte sınırlı olarak kullanılan ancak, pandeminin getirdiği koşullarla günümüzde oldukça popülerlik kazanan teletıpın; pandemi geçse bile kullanımının yaygınlaşması bekleniyor. DoctorTurkey CEO’su Dr. Koray Bülent Göker’i n bu yönde yapılan çalışmalara dayanarak verdiği bilgilere göre; çok değil bundan sadece 10 yıl sonra sağlık hizmetinin yalnızca yüzde 10’unun hastanelerde, yalnızca yüzde 2’sinin hekimlerin ofislerinde sunulması bekleniyor. Buna karşın, sağlık hizmetlerinin yüzde 67’si her yerde, yüzde 21’i evlerde sunuluyor olacak. Diğer bir deyişle uzaktan sağlık hizmetleri kullanımı, özellikle görüntülü hekim görüşme hizmetleri giderek yaygınlaşacak.

Yönetmelik bekleniyor

Söz konusu hizmetleri, sigorta şirketleri, asistans şirketleri ya da bu alanda uzman kuruluşlar sunuyor. Sigorta şirketleri, sigortalılarının uzman doktorların da yer aldığı bir medikal ağ ile teletıp hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyor. Pandemi döneminde talep edilen teletıp branşlarının başında ortopedi, dahiliye ve pediatri geliyor. Tüm bunlara karşın, Türkiye’de bu alanı regüle edecek yönetmelik eksikliği söz konusu. Online hekim görüşmeleri sonucunda ilaç ve tetkik yazılması konusunda mevzuat kaynaklı kısıtlamalar bulunuyor. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’nın “teletıp yönetmeliği” yayımlayarak; teletıp alanını dizayn etmesi; oyunun kurallarını koyması, hizmeti verecek kuruluşlar vb. hususları netleştirmesi gerekiyor

Teletıp bireylere büyük avantaj sunuyor

• Basit rahatsızlıklar ve uzaktan tedavi edilebilen rahatsızlıklarınız için hastanelere gitmeden evden tedavi olabiliyorsunuz.

• Hekimlere ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşıyor;diğer hastalarla temas etmeyerek bulaş riskini azaltıyorsunuz.

• Branş bazlı hekimler ile online randevu oluşturabiliyor, görüntülü görüşme yapabiliyor; telefon veya mesaj yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz.

• Sağlık geçmişinizi kaydedebiliyor, periyodik takibini yapabiliyor ve uzman hekimlerden ‘ikinci görüş’ alabiliyorsunuz.

• Psikolog ve diyetisyen hizmetlerini de rahatlıkla evinizin konforunda online alabiliyorsunuz.

Pandemi sona ermediği sürece talep artacak

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, “Teletıp hizmetlerimizden bireysel veya kurumsal Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık sigortalılarımız ile Riskli Hastalıklar Sigortası kapsamındaki sigortalılarımız ücretsiz olarak yararlanabiliyor” dedi. Pandemi öncesinde kullanım frekansı nispeten düşük, ‘Görüntülü Doktor’ uygulamasının, izolasyon sürecinde hem müşterilerin sağlık danışmanlığı ihtiyacına çözüm sunduğunu hem de alınan tedbirlerin sürdürülebilmesi adına bir alternatif olduğunu belirten Gökalp, şu bilgileri verdi: “Mevcut hizmetimizin kapsamını psikiyatri uzmanı, pediatri uzmanı ve dahiliye uzmanı olan doktorlarımızdan da destek alınabilmesini sağlayarak genişlettik. Tele-sağlık uygulamalarına olan ilgi, pandemi sona ermediği sürece artmaya devam edebilir.”

Bilinirlik ve kullanım oranı arttı

Gulf Sigorta Bankasürans ve Seyahat Sigortaları Direktörü Burcu Ertan, pandemi sona erse de teletıp hizmet kullanımının aynı şekilde devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Ertan, “Acil durumlar haricinde hastaneye gitmeden ve bulaş riskinden uzak bir şekilde, sigortalılar uzaktan görüşme metotları sayesinde hekimi ile görüşüp bilgi alabiliyor. Türkiye’de 2020 Mart ayından bu yana en fazla tercih edilen ve kullanılan teletıp branşlarının başında ortopedi, dahiliye ve pediatri geliyor” açıklamasını yaptı. Gulf Sigorta olarak hem ferdi kaza hem de tamamlayıcı sağlık ürünleri ile ilintili olarak teletıp hizmetini sunacaklarını belirten Ertan, “Sigortalılarımıza önemli kolaylıklar sağlamanın yanı sıra ferdi kaza ve kazaen/hastalık sonucu teminat sağlayan gündelik hastane planı ile de tam koruma sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Dijital sağlığa ciddi yatırımlar yapıldı

Teletıp hizmetlerinin, birçok ülkede pandemiden önce de var olduğunu; fakat şu anki kadar ön planda olmadığının altını çizen Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, “Salgının patlak vermesi ve vakalardaki büyük artış, sağlık sistemlerini yoğun bir sürece soktu. Pandemiyle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde ön plana çıkan dijital sağlığa ciddi yatırımlar yapıldı. Online sağlık hizmetleri, bulaş riskini ve tedirginlikleri azaltması, konfor alanında sağlık hizmetine ulaşma imkânı gibi birçok kolaylık sunuyor” dedi. Yener, online sağlık hizmetlerinin, kurumların çalışanlarına da sunulması gerektiğini belirtti.

Teletıpla ilgili acilen yönetmelik yayımlanmalı

Türkiye’nin ilk teletıp uygulaması ‘DoctorTurkey’i hayata geçiren DoctorTurkey Internet Sağlık Destek Hizmetleri Kurucusu ve CEO’su Koray Bülent Göker, Türkiye’deki en büyük sorunun, bu konuda bir mevzuatın olmaması olduğunu vurguladı. Göker, “Sağlık Bakanlığı’nın acilen bir yönetmelik yayımlayarak, bu alanı düzenlemesi gerekli. Yönetmelikte, teletıpın nasıl dizayn edileceği, bu hizmeti verebilecek kuruluşlar, bilgi güvenliğinin sağlanması vb. hususların netleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Çalışan kesim talep ediyor

Dünyada, teletıp hizmetlerinden yararlanan önemli bir kesim de ‘çalışan kesim.’ Mercer, Marsh, Benefits (MMB) Sağlık Trendleri Raporu’nda (MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey) yer alan bilgilere göre dünya genelindeki sigorta şirketlerinin yüzde 59’u teletıp hizmetleri veriyor. 2019’da söz konusu oranın yüzde 38 olduğu dikkate alındığında, teletıptaki gelişme açıkça ortada. Mercer Marsh Benefits Türkiye Lideri Hakan Elgin, pandemi süreciyle beraber online psikolojik danışmanlık, diyetisyen gibi çalışan destek programlarına talebin arttığını söylüyor. Elgin, şirketlerin bu konuda asistans şirketleri veya çeşitli dijital hizmet sağlayıcılardan destek alarak çalışanların sağlıklarını korumalarında yardımcı olduklarını kaydetti.