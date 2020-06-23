Yeni normalde turizm işletmeleri ne yapmalı?

Tüm sorulara yanıt verin

Tatile çıkmak isteyen herkesin aklındaki en önemli soru, turizm işletmelerinin yeterli önlemler alıp almadıkları. Özellikle çocuklu ailelerde bu konudaki endişelerin daha da arttığı istatistiklere yansıyor. Turizm işletmelerinin hem web sitelerinde hem de dijital dünyada iletişim kurdukları tüm alanlarda bu konuya dair soru işaretlerini gideren mesajları, bilgileri sunmaları önem taşıyor.

Kararsızları ikna edin

Yapılan araştırmalar “bir otelde veya tesiste kalarak” tatil yapmak istemediğini belirten kararsız önemli bir kesimin olduğuna işaret ediyor. Bu kesimin en önemli kaygılarının başında ise virüsün tam olarak geçmemesi ve otellerin, pansiyonların ve tatil köylerinin yeterli önlem alıp almadıkları geliyor. Turizm işletmeleri iletişime dair atacakları tüm adımlarda kararsızları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Halkla ilişkiler ve dijital pazarlamayı ihmal etmeyin

İşletmelerin bu dönemde yapacakları tüm iletişim çalışmaları her zamankinden daha zor olduğu aşikar. Bu yıl tatile çıkacaklar için sağlık güvenliğinin yanı sıra toplam tatil gideri iki önemli kilit kavram durumunda. Tatile çıkmak isteyen kitlelerin iknası için halkla ilişkiler çalışmalarıyla akıllardaki tüm soruların cevaplanması ve algının pozitif yönde değiştirilmesi büyük önem taşıyor. Dijital pazarlama çalışmaları da virüs süreciyle birlikte evlerine kapanan kitlelerin iknası özelinde diğer bir önemli iletişim aracı durumunda.

Personelin sağlığı önceliğiniz olsun

Dünya genelinde turizm işletmelerinin bir bölümü farkında olmadan yalnızca konuklarının sağlığına odaklanıyor. Ancak çalışanlarının sağlığı işletmeler için öncelik olarak alınmalı, hijyene dair tüm tedbirleri ilk olarak işletme çalışanları için uygulanmalıdır.

Personel eğitimini ihmal etmeyin

Yaşanan koşullar tesise gelen konuklara hizmet sunan personel için de hem fiziksel hem de psikolojik zorlukları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla işletme çalışanlarına bu süreci yönetebilmeleri için gerekli olan tüm eğitimler verilmelidir.

Eski müşterilerinizle iletişime geçin

Potansiyel müşterileri ikna ekmek süreç dolayısıyla eskisinden daha zor. Bu gerçeklik işletmelerin önündeki en önemli engel durumunda. Ancak izinli olarak alınan tüm konuk bilgileri ekseninde işletmenizi tanıyan, yeniden ziyaret etme olasılığı yüksek müşterilerinize dokunun ve kendilerini yeniden beklediğinizi belirtin. Mümkünse kendilerine indirimler ve iknayı kolaylaştıracak fırsatlar sunun.