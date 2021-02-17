17.02.2021 - 16:16 |
Adsız çeşme şiiri - Hasan Ali Yücel
Türk edebiyatına ve Türk milli eğitimine büyük katkıları olan Hasan Ali Yücel şair kimliği ile de tanınır. Yazarın Adsız çeşme isimli şiirinde vurgulanmak istenen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğidir. Şair şiirinin son dizesinde de özellikle buna vurgu yapmıştır. İşte Adsız çeşme şiirinin sözleri.
ADSIZ ÇEŞME
Bir yaz günü iki kardeş
Yürüyüşe çıkmışlardı.
Fırın yakmış gökte güneş,
Ateş gibi sıcak vardı.
Yürüdüler,çok gezdiler.
Susuzluktan pek bezdiler.
Zehir oldubu hoş gezme.
Bereket ki bayılmadan
Buldular bir eski çeşme,
Su akıyor oluğundan.
Can attılar yana yana,
Su içtiler kana kan.
Bulmuşlardı yeniden can.
İkisi de soruyordu:
Bu çeşmeyi kimdir yapan?
Yürekleri minnet dolu.
Yazılıydı bir tek isim.
O da silik,kim bilir kim?
İyilik bir su,bırak aksın
Gönül denen bu çeşmeden.
Sen de böyle yapacaksın,
Hiç karşılık beklemeden.
Su yerine iyilikle dol,
Yavrum adsız bir çeşme ol.
HASAN ALİ YÜCEL