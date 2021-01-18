18.01.2021 - 17:48 |
Ağustos çıkmazı şiiri - Atilla İlhan
Atilla İlhan, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şairin pek çok şiiri edebiyat severler tarafından ilgi görmektedir. Şairin şiirleri genelde aşk temalı olmaktadır. Ağustos çıkmazı isimli şiirde Atilla İlhan'ın lirik duygularla inşa edilmiş aşk temalı bir şiiridir. Şair bu şiirinde sevgilisine kendisini bırakmaması için yalvarır. İşte Ağustos çıkmazı şiirinin sözleri.
AĞUSTOS ÇIKMAZI
Beni koyup koyup gitme, n\'olursun
Durduğun yerde dur
Kendini martılarla bir tutma
Senin kanatların yok
Düşersin yorulursun
Beni koyup koyup gitme, n\'olursun
Bir deniz kıyısında otur
Gemiler sensiz gitsin bırak
Herkes gibi yaşasana sen
İşine gücüne baksana
Evlenirsin, çocuğun olur
Beni koyup koyup gitme, n\'olursun
Elimi tutuyorlar ayağımı
Yetişemiyorum ardından
Hevesim olsa param olmuyor
Param olsa hevesim
Yaptıklarını affettim
Seninle gelemeyeceğim Attilâ İlhan
Beni koyup koyup gitme, n'olursun.
ATİLLA İLHAN