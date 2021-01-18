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    18.01.2021 - 17:48 |

    Ağustos çıkmazı şiiri - Atilla İlhan

    Atilla İlhan, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şairin pek çok şiiri edebiyat severler tarafından ilgi görmektedir. Şairin şiirleri genelde aşk temalı olmaktadır. Ağustos çıkmazı isimli şiirde Atilla İlhan'ın lirik duygularla inşa edilmiş aşk temalı bir şiiridir. Şair bu şiirinde sevgilisine kendisini bırakmaması için yalvarır. İşte Ağustos çıkmazı şiirinin sözleri.

    Ağustos çıkmazı şiiri - Atilla İlhan

    AĞUSTOS ÇIKMAZI

    Beni koyup koyup gitme, n\'olursun
    Durduğun yerde dur
    Kendini martılarla bir tutma
    Senin kanatların yok
    Düşersin yorulursun
    Beni koyup koyup gitme, n\'olursun

    Bir deniz kıyısında otur
    Gemiler sensiz gitsin bırak
    Herkes gibi yaşasana sen
    İşine gücüne baksana
    Evlenirsin, çocuğun olur
    Beni koyup koyup gitme, n\'olursun

    Elimi tutuyorlar ayağımı
    Yetişemiyorum ardından
    Hevesim olsa param olmuyor
    Param olsa hevesim
    Yaptıklarını affettim
    Seninle gelemeyeceğim Attilâ İlhan
    Beni koyup koyup gitme, n'olursun.

    ATİLLA İLHAN

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