"Anlatamıyorum" şiiri - Orhan Veli Kanık

Türk edebiyatına damga vuran ve ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen her gün yeni hayranlar kazanan Orhan Veli Kanık'ın şiirleri edebiyat severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ANLATAMIYORUM

Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Göz yaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum

Orhan Veli Kanık