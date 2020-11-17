17.11.2020 - 09:39 |
"Anlatamıyorum" şiiri - Orhan Veli Kanık
Erken ve zamansız kaybıyla Türk edebiyatını takip eden herkesi derin hüzne boğan Orhan Veli Kanık'ın "Anlatamıyorum" isimli şiiri Türk edebiyatının en çok okunan şiirlerinden birisi olmuştur. Orhan Veli Kanık, şiirlerinde duyguyu okuyucuya çok iyi aktarmış ve saygınlığını bu güne dek korumayı başarmıştır. İşte "Anlatamıyorum" şiirinin sözleri.
Türk edebiyatına damga vuran ve ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen her gün yeni hayranlar kazanan Orhan Veli Kanık'ın şiirleri edebiyat severler tarafından yoğun ilgi görüyor.
ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum
Orhan Veli Kanık