Atatürk olmasaydı şiiri - Hüseyin Çelik
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kurtuluş mücadelesine yaptığı liderlik ve gerçekleştirdiği devrimlerle adını Türk tarihine altın harflerle kazımıştır. Atatürk yaptıklarıyla Türk edebiyatında da adından söz ettirmiştir. Onlarca şair ve yazar Atatürk hakkında çok sayıda şiir , düz yazı, deneme ve romanlar yazmıştır. Atatürk olmasaydı şiiri de bunlardan biridir. İşte Hüseyin Çelik'e ait Atatürk olmasaydı şiirinin sözleri.
ATATÜRK OLMASAYDI
Bu okullar, bu yollar,Akan sular pınarlar,
Büyür müydü ağaçlar, Atatürk olmasaydı.
Gökte uçan uçaklar, Ana evlat kucaklar,
Oynar mıydı çocuklar, Atatürk olmasaydı.
Ne camide kurânlar, Minarede ezanlar,
Kılınmazdı namazlar, Atatürk olmasaydı.
Santraller barajlar, Otopark ve garajlar,
Akar mıydı pınarlar, Atatürk olmasaydı.
Jetler uçar havada, Yemek pişer tavada,
Olur muydu şu doğa, Atatürk olmasaydı.
Rüzgar eser sessizce, Nişancımız keskince,
Yaşar mıydı özgürce, Atatürk olmasaydı.
El ele verelim biz, Yorulmasın asla diz,
Yaşar mıydık bağımsız,Atatürk olmasaydı.
Bitti artık acılar,Anne baba amcalar,
Tüter miydi bacalar, Atatürk olmasaydı.
Sıcak sıcak kestane, Lokanta ve pastane,
Olur muydu hastane, Atatürk olmasaydı .
Çalış çabala devin, Şu günlere çok sevin,
Olur muydu bir evin, Atatürk olmasaydı.
HÜSEYİN ÇELİK