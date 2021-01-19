Atatürk olmasaydı şiiri - Hüseyin Çelik

ATATÜRK OLMASAYDI

Bu okullar, bu yollar,Akan sular pınarlar,

Büyür müydü ağaçlar, Atatürk olmasaydı.

Gökte uçan uçaklar, Ana evlat kucaklar,

Oynar mıydı çocuklar, Atatürk olmasaydı.

Ne camide kurânlar, Minarede ezanlar,

Kılınmazdı namazlar, Atatürk olmasaydı.

Santraller barajlar, Otopark ve garajlar,

Akar mıydı pınarlar, Atatürk olmasaydı.

Jetler uçar havada, Yemek pişer tavada,

Olur muydu şu doğa, Atatürk olmasaydı.

Rüzgar eser sessizce, Nişancımız keskince,

Yaşar mıydı özgürce, Atatürk olmasaydı.

El ele verelim biz, Yorulmasın asla diz,

Yaşar mıydık bağımsız,Atatürk olmasaydı.

Bitti artık acılar,Anne baba amcalar,

Tüter miydi bacalar, Atatürk olmasaydı.

Sıcak sıcak kestane, Lokanta ve pastane,

Olur muydu hastane, Atatürk olmasaydı .

Çalış çabala devin, Şu günlere çok sevin,

Olur muydu bir evin, Atatürk olmasaydı.

HÜSEYİN ÇELİK