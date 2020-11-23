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    23.11.2020 - 11:45 |

    Ceviz Ağacı - Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Ceviz ağacı şiiri Nazım Hikmet'in en çok bilinen şiirlerinden birisidir. İşte Ceviz ağacı şiirinin sözleri.

    Ceviz Ağacı - Nazım Hikmet Ran

    Cem Karaca tarafından da seslendirilmiş olan Ceviz ağacı şiiri Nazım Hikmet Ran'ın en çok bilinen şiirlerinden birisidir.

    CEVİZ AĞACI

    Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,
    ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda,
    budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.
    Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
    Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
    Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
    Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
    koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.
    Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.
    Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.
    Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.
    Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u.
    Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.
    Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
    Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

    NAZIM HİKMET RAN

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