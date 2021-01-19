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    19.01.2021 - 17:09 |

    Dostlar beni hatırlasın - Aşık Veysel Şatıroğlu

    Aşık Veysel Şatıroğlu daha çocukluğunda çiçek hastalığından dolayı gözleri kaybetmiş ve hayata geriden başlamıştır. Bu olumsuz durum onun motivasyonunu ve azmini düşürmemiş aksine babasının da desteği ile Türk Halk müziğine adını altın harflerle kazımıştır. Pek çok eseri halk tarafından bilinen Aşık Veysel Türk Halk Müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisidir. İşte Aşık Veysel'in dostlar beni hatırlasın isimli şiiri.

    Dostlar beni hatırlasın - Aşık Veysel Şatıroğlu

    DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

    Ben giderim adım kalır
    Dostlar beni hatırlasın
    Düğün olur bayram gelir
    Dostlar beni hatırlasın

    Can kafeste durmaz uçar
    Dünya bir han konan göçer
    Ay dolanır yıllar geçer
    Dostlar beni hatırlasın

    Can bedenden ayrılacak
    Tütmez baca yanmaz ocak
    Selam olsun kucak kucak
    Dostlar beni hatırlasın

    Ne gelsemdi ne giderdim
    Günden güne arttı derdim
    Garip kalır yerim yurdum
    Dostlar beni hatırlasın

    Acar solar turlu çiçek
    Kimler gülmüş kim gülecek
    Murad yalan olum gerçek
    Dostlar beni hatırlasın

    Gün ikindi aksam olur
    Gör ki başa neler gelir
    Veysel gider adı kalır
    Dostlar beni hatırlasın

    AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

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