19.01.2021 - 17:09 |
Dostlar beni hatırlasın - Aşık Veysel Şatıroğlu
Aşık Veysel Şatıroğlu daha çocukluğunda çiçek hastalığından dolayı gözleri kaybetmiş ve hayata geriden başlamıştır. Bu olumsuz durum onun motivasyonunu ve azmini düşürmemiş aksine babasının da desteği ile Türk Halk müziğine adını altın harflerle kazımıştır. Pek çok eseri halk tarafından bilinen Aşık Veysel Türk Halk Müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisidir. İşte Aşık Veysel'in dostlar beni hatırlasın isimli şiiri.
DOSTLAR BENİ HATIRLASIN
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın
Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın
Ne gelsemdi ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın
Acar solar turlu çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murad yalan olum gerçek
Dostlar beni hatırlasın
Gün ikindi aksam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU