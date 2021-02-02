BİST1.5111.27EURO8.64-0.30USD7.18-0.05ALTIN424.03-1.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Elif şiiri - Karacaoğlan
    ABONE OL
    02.02.2021 - 12:22 |

    Elif şiiri - Karacaoğlan

    Karacaoğlan ünlü halk ozanlarımızdan birisidir. Elif şiirin teması ise aşık olan insanın her baktığı yerde sevdiğini görmesidir. Şiire genel olarak bakarsak Karacaoğlan bu şiirinden aşık olduğu bir dönemden bahsetmektedir. Sevgiliyi her baktığı yerde görmektedir. Bu sevgisinin çokluğunu bize göstermekle birlikte ondan ayrı bir hayat düşünmediğini ortaya koyar. İşte Elif şiirinin sözleri.

    Elif şiiri - Karacaoğlan

    ELİF 

    İncecikten bir kar yağar,
    Tozar Elif, Elif deyi...
    Deli gönül abdal olmuş,
    Gezer Elif, Elif deyi...

    Elif’in uğru nakışlı,
    Yavrı balaban bakışlı,
    Yayla çiçeği kokuşlu,
    Kokar Elif, Elif deyi...

    Elif kaşlarını çatar,
    Gamzesi sineme batar.
    Ak elleri kalem tutar,
    Yazar Elif, Elif deyi...

    Evlerinin önü çardak,
    Elif'in elinde bardak,
    Sanki yeşil başlı ördek
    Yüzer Elif, Elif deyi...

    Karac'oğlan eğmelerin,
    Gönül sevmez değmelerin,
    İliklemiş düğmelerin,
    Çözer Elif, Elif deyi...

    KARACAOĞLAN

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

    Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Son dakika: Endişe veren tablo! Bakanlık koronavirüste son durumu paylaştı...

    Son dakika: Endişe veren tablo! Bakanlık koronavirüste son durumu paylaştı...

    Sıradaki Haber