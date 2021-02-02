02.02.2021 - 12:22 |
Elif şiiri - Karacaoğlan
Karacaoğlan ünlü halk ozanlarımızdan birisidir. Elif şiirin teması ise aşık olan insanın her baktığı yerde sevdiğini görmesidir. Şiire genel olarak bakarsak Karacaoğlan bu şiirinden aşık olduğu bir dönemden bahsetmektedir. Sevgiliyi her baktığı yerde görmektedir. Bu sevgisinin çokluğunu bize göstermekle birlikte ondan ayrı bir hayat düşünmediğini ortaya koyar. İşte Elif şiirinin sözleri.
ELİF
İncecikten bir kar yağar,
Tozar Elif, Elif deyi...
Deli gönül abdal olmuş,
Gezer Elif, Elif deyi...
Elif’in uğru nakışlı,
Yavrı balaban bakışlı,
Yayla çiçeği kokuşlu,
Kokar Elif, Elif deyi...
Elif kaşlarını çatar,
Gamzesi sineme batar.
Ak elleri kalem tutar,
Yazar Elif, Elif deyi...
Evlerinin önü çardak,
Elif'in elinde bardak,
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer Elif, Elif deyi...
Karac'oğlan eğmelerin,
Gönül sevmez değmelerin,
İliklemiş düğmelerin,
Çözer Elif, Elif deyi...
KARACAOĞLAN