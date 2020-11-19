Hasretinden prangalar eskittim şiiri - Ahmed Arif
Şiirlerini toplumcu-gerçekçi çizgide yazan Ahmed Arif, Hasretinden prangalar eskittim şiirinde de bu çizgiyi bozmamış ve şiirini yalın,anlaşılır bir dil üzerine inşa etmiştir. Şair yalın bir anlatım kullanıyor olsa da şiirinde pek çok söz sanatına yer vermiştir. Hasretinden prangalar eskittim şiirinin teması sevgilinin yokluğunda yaşanan buhran halidir. İşte Hasretinden prangalar eskittim şiirinin sözleri.
Türk edebiyatının saygın yazarlarından biri olan Ahmed Arif'in Hasretinden prangalar eskittim şiiri edebiyat severlerin hafızalarında geniş bir yere sahiptir.
HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM
Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.
Ard-arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül-gürül akan bir dünya...
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana
Bir bu yana...
Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamdan,
Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...
AHMED ARİF