18.01.2021 - 17:31 |
Haydi Abbas şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı
Otuz beş yaş şairi olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı'nın en ünlü şiirlerinden birisi de Haydi Abbas isimli şiiridir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın emir eri Abbas ile muhabbeti şeklinde inşa edilmiştir. Tarancı, bu şiirinde geçmişe olan özlemini anlatmaktadır. İşte Haydi Abbas şiirinin sözleri.
HAYDİ ABBAS
Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
CAHİT SITKI TARANCI