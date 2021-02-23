23.02.2021 - 15:32 |
İlkbahar şiiri - Ataol Behramoğlu
Türk edebiyatının ünlü şairlerinin başında gelen Ataol Behramoğlu İlkbahar isimli şiirinde bir ilkbahar gününde yaşadığı duyguları ve hissettiklerini kaleme almıştır. Şair baharın doğayı canlandırmasını ele alarak duygularını şiirinde kaleme almıştır. İşte ilkbahar şiirinin sözleri.
İLKBAHAR
Yüzümü bulutlara kaldırıp
Dua eder gibi mırıldanıyorum
Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum
Rüzgarla, ilkbaharla
Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor
Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi
Rüyada mıyım, gerçek mi bu
Hem var gibiyim, hem yok gibi
Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde
Başakların sonsuz salınışı
Burada, kendimle başbaşa
Ömrümü böylece tamamlayabilirim
Bir kuşu dilinden hiç öpmedim
Belki bir gün öpebilirim
Belki bir gün rüzgar olurum ben de
Eserim başakların üzerinden
Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim
Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden
ATAOL BEHRAMOĞLU