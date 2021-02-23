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    23.02.2021 - 15:32 |

    İlkbahar şiiri - Ataol Behramoğlu

    Türk edebiyatının ünlü şairlerinin başında gelen Ataol Behramoğlu İlkbahar isimli şiirinde bir ilkbahar gününde yaşadığı duyguları ve hissettiklerini kaleme almıştır. Şair baharın doğayı canlandırmasını ele alarak duygularını şiirinde kaleme almıştır. İşte ilkbahar şiirinin sözleri.

    İlkbahar şiiri - Ataol Behramoğlu

    İLKBAHAR

    Yüzümü bulutlara kaldırıp
    Dua eder gibi mırıldanıyorum
    Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum
    Rüzgarla, ilkbaharla

    Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor
    Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi
    Rüyada mıyım, gerçek mi bu
    Hem var gibiyim, hem yok gibi

    Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde
    Başakların sonsuz salınışı
    Burada, kendimle başbaşa
    Ömrümü böylece tamamlayabilirim

    Bir kuşu dilinden hiç öpmedim
    Belki bir gün öpebilirim
    Belki bir gün rüzgar olurum ben de
    Eserim başakların üzerinden
    Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim
    Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden

    ATAOL BEHRAMOĞLU

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