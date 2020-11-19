19.11.2020 - 10:20 |
Kar Şiiri - Ahmet Muhip Dıranas
Ahmet Muhip Dıranas, pek çok şiiri ile edebiyat takipçilerinin ilgiyle okuduğu şairlerinde başında gelir. Öz şiir anlayışını benimsemiş olan şair Kar şiirinde karamsar ve gizemli bir üslup yaratarak dizelerini oluşturmaktadır. İşte kar şiirinin sölzeri.
Öz şiir tarzını benimseyen Ahmet Muhip Dıranas, edebiyat tutkunlarının sevdiği şairlerin başında geliyor.
KAR
Kardır yağan üstümüze geceden,
Yağmurlu, karanllık bir düşünceden,
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze inceden
Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,
Unutulmuş güzel şarkılar için
Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan
Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan
Sesin nerde kaldı? Kar içindesin!
Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram
Buğulandıkça yüzü her aynanın
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
Göğe uzanır -tek, tenha- bir kamış
Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
Büyük yalnızlığını dünyanın.
AHMET MUHİP DIRANAS