BİST1.291-0.31EURO9.14-0.06USD7.71-0.08ALTIN461.36-0.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Kar Şiiri - Ahmet Muhip Dıranas
    ABONE OL
    19.11.2020 - 10:20 |

    Kar Şiiri - Ahmet Muhip Dıranas

    Ahmet Muhip Dıranas, pek çok şiiri ile edebiyat takipçilerinin ilgiyle okuduğu şairlerinde başında gelir. Öz şiir anlayışını benimsemiş olan şair Kar şiirinde karamsar ve gizemli bir üslup yaratarak dizelerini oluşturmaktadır. İşte kar şiirinin sölzeri.

    Kar Şiiri - Ahmet Muhip Dıranas

    Öz şiir tarzını benimseyen Ahmet Muhip Dıranas, edebiyat tutkunlarının sevdiği şairlerin başında geliyor.

    KAR

    Kardır yağan üstümüze geceden,
    Yağmurlu, karanllık bir düşünceden,
    Ormanın uğultusuyla birlikte
    Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte
    Kar yağıyor üstümüze inceden

    Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,
    Unutulmuş güzel şarkılar için
    Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan
    Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan
    Sesin nerde kaldı? Kar içindesin!

    Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
    Uyandırmayın beni uyanamam.
    Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
    Allah aşkına, gök, deniz aşkına
    Yağsın kar üstümüze buram buram

    Buğulandıkça yüzü her aynanın
    Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
    Göğe uzanır -tek, tenha- bir kamış
    Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
    Büyük yalnızlığını dünyanın.

    AHMET MUHİP DIRANAS

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapanacak mı?

    Kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapanacak mı?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

    Sıradaki Haber