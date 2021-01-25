25.01.2021 - 16:54 |
Kelebek şiiri - Hasan Ali Yücel
Hasan Ali Yücel, Türk eğitim sisteminde önemli yer eden isimlerden birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı adına önemli işler başaran Hasan Ali Yücel çocuklara da çok sayıda şiir ve öykü bırakmıştır. Kelebek şiiri de bunlardan birisidir. İşte kelebek şiirinin sözleri.
KELEBEK
Yel estikçe uçuşan
Yapraklara benziyor.
Durmadan, yorulmadan
Daldan dala geziyor.
Kanatları ipektir,
Bozulur dokununca.
Sanki canlı çiçektir
Açar bahar olunca.
Üstündeki renkleri
Seyretmeğe doyamam.
Yapamaz böylesini
Benim diyen her ressam.
Ben onu çok severim,
Koşup tutmak isterim.
Fakat kaçar yaramaz,
Uçmadan yaşayamaz.
HASAN ALİ YÜCEL