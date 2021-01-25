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    25.01.2021 - 16:54 |

    Kelebek şiiri - Hasan Ali Yücel

    Hasan Ali Yücel, Türk eğitim sisteminde önemli yer eden isimlerden birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı adına önemli işler başaran Hasan Ali Yücel çocuklara da çok sayıda şiir ve öykü bırakmıştır. Kelebek şiiri de bunlardan birisidir. İşte kelebek şiirinin sözleri.

    Kelebek şiiri - Hasan Ali Yücel

    KELEBEK

    Yel estikçe uçuşan
    Yapraklara benziyor.
    Durmadan, yorulmadan
    Daldan dala geziyor.

    Kanatları ipektir,
    Bozulur dokununca.
    Sanki canlı çiçektir
    Açar bahar olunca.

    Üstündeki renkleri
    Seyretmeğe doyamam.
    Yapamaz böylesini
    Benim diyen her ressam.

    Ben onu çok severim,
    Koşup tutmak isterim.
    Fakat kaçar yaramaz,
    Uçmadan yaşayamaz.

    HASAN ALİ YÜCEL

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