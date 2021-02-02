02.02.2021 - 10:41 |
Kin şiiri - Emin Bülent Serdaroğlu
Emin Bülent Serdaroğlu, Kin şiirini Yunan isyanına karşı yazmıştır. Dönemin büyük yazarlarından Victor Hugo, Yunan isyanını desteklediğinden dolayı Mavi gözlü Yunan çocuğu isimli bir şiir yazmıştır. Emin Bülent Serdaroğlu da bu şiire cevaben kin şiirini yazmıştır. Serdaroğlu ayrıca ilk Türk spor kulüplerinden olan Galatasaray’ın ilk Türk kaptanıdır. Futbolcu kimliği dışında Balkan ve Çanakkale Savaşları’nda cephe hattında çarpışmıştır. İşte Kin şiirinin sözleri.
KİN
Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını ,
Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını !
Al bayrağınla çık,yürü sağken zafer nüma ,
Bir gün şehit olunca sen , olsun kefen sana !
Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten ,
Düşman sadası,sus, yine yükselme gölgeden !
Kafir ! Hilal-i rayet-i İSLAM' a hürmet et ,
Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!
Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini ,
Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini !
Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni ,
TÜRK'üm ve düşmanın sana kalsam da bir kişi..!
Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim ,
Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim .
Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam !
Evladının bugünkü adı sade intikam..!
EMİN BÜLENT SERDAROĞLU