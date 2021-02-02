Kin şiiri - Emin Bülent Serdaroğlu

KİN

Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını ,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını !

Al bayrağınla çık,yürü sağken zafer nüma ,

Bir gün şehit olunca sen , olsun kefen sana !

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten ,

Düşman sadası,sus, yine yükselme gölgeden !

Kafir ! Hilal-i rayet-i İSLAM' a hürmet et ,

Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini ,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini !

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni ,

TÜRK'üm ve düşmanın sana kalsam da bir kişi..!

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim ,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim .

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam !

Evladının bugünkü adı sade intikam..!

EMİN BÜLENT SERDAROĞLU