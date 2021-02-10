10.02.2021 - 15:15 |
Mahur şiiri - Atilla İlhan
Atilla İlhan, Türk edebiyatının en önemli şairlerinin başında gelir. Şairin Mahur isimli şiiri sadece edebiyat severler tarafından değil, toplumunda geniş bir kesimi tarafından bilinmektedir. Şiirin bestelenmiş olması toplumunda biliyor olmasının en büyük sebeplerinden biridir. İşte Mahur şiirinin sözleri.
MAHUR
Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız
Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız
Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan ortalık karardı
Bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar hazırlık sonbahara
ATİLLA İLHAN