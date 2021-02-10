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    10.02.2021 - 15:15 |

    Mahur şiiri - Atilla İlhan

    Atilla İlhan, Türk edebiyatının en önemli şairlerinin başında gelir. Şairin Mahur isimli şiiri sadece edebiyat severler tarafından değil, toplumunda geniş bir kesimi tarafından bilinmektedir. Şiirin bestelenmiş olması toplumunda biliyor olmasının en büyük sebeplerinden biridir. İşte Mahur şiirinin sözleri.

    Mahur şiiri - Atilla İlhan

    MAHUR

    Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız  

    O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız  

    Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız  

    Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız  

    O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız  

    Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı  

    Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı  

    Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı  

    Gittiler akşam olmadan ortalık karardı 

    Bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra 

    Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara 

    Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara 

    Geceler uzar hazırlık sonbahara

    ATİLLA İLHAN

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