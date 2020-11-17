"Milyon kere Ayten" şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan
Cumhuriyet edebiyatının değerli isimlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kaleme aldığı "Milyon kere Ayten" şiiri insanın sevdiğinde gözünün sevdiğinden başka kimseyi görmediğini kanıtlar niteliktedir. Şair şiirinde yaptığı her şeyi sevdiği kadına bağlamıştır. "Milyon kere Ayten" şiiri şair'in en çok sevilen şiirlerinden biridir. İşte "Milyon kere Ayten" şiirinin sözleri.
Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en bilinen şiirlerinden biri olan "Milyon kere Ayten" edebiyat takipçilerinin de en çok ilgisini çeken şiirlerden birisi.
MİLYON KERE AYTEN
Ben bir Ayten'dir tutturmuşum Oh ne iyi
Ayten'li içkiler içip
Sarhoş oluyorum ne güzel
Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor Şarkılar söylüyorum Şiirler yazıyorum Ayten üstüne
Saatim her zaman Ayten'e beş var Ya da Aytenli beş geçiyor
Ne ya...na baksam gördüğüm o
Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor Bana sorarsanız mevsimlerden Aytendeyiz Günlerden Aytenertesidir
Odur gün gün beni yaşatan
Onun kokusu sarmıştır sokakları
Onun gözleridir şafakta gördüğüm
Akşam kızıllığında onun dudakları
Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim Aytenii övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz
Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'li iki laf ederiz Onu siz de seversiniz benim gibi
Ama yağma yok
Ayten'i size bırakmam
Alın tek kat elbisem i size vereyim Cebimde bir on liram var
Onu da alın gerekirse
Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem
Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar Parasızlık da bir şey mi
Ölüm bile kötü değil
Aytensizlik kadar
Ona uğramayan gemiler batsın Ondan geçmeyen trenler devrilsin Onu sevmeyen yürek taş kesilsin Kapansın onu görmeyen gözler Onu övmeyen diller kurusun
iki kere iki dört elde var Ayten Bundan böyle dünyada
Aşkın adı Ayten olsun
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN