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    HaberlerŞiirler Haberleri "Milyon kere Ayten" şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan
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    17.11.2020 - 17:07 |

    "Milyon kere Ayten" şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan

    Cumhuriyet edebiyatının değerli isimlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kaleme aldığı "Milyon kere Ayten" şiiri insanın sevdiğinde gözünün sevdiğinden başka kimseyi görmediğini kanıtlar niteliktedir. Şair şiirinde yaptığı her şeyi sevdiği kadına bağlamıştır. "Milyon kere Ayten" şiiri şair'in en çok sevilen şiirlerinden biridir. İşte "Milyon kere Ayten" şiirinin sözleri.

    "Milyon kere Ayten" şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan

    Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en bilinen şiirlerinden biri olan "Milyon kere Ayten" edebiyat takipçilerinin de en çok ilgisini çeken şiirlerden birisi.

    MİLYON KERE AYTEN

    Ben bir Ayten'dir tutturmuşum Oh ne iyi
    Ayten'li içkiler içip
    Sarhoş oluyorum ne güzel
    Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor Şarkılar söylüyorum Şiirler yazıyorum Ayten üstüne
    Saatim her zaman Ayten'e beş var Ya da Aytenli beş geçiyor
    Ne ya...na baksam gördüğüm o
    Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor Bana sorarsanız mevsimlerden Aytendeyiz Günlerden Aytenertesidir
    Odur gün gün beni yaşatan
    Onun kokusu sarmıştır sokakları
    Onun gözleridir şafakta gördüğüm
    Akşam kızıllığında onun dudakları
    Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim Aytenii övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz
    Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'li iki laf ederiz Onu siz de seversiniz benim gibi
    Ama yağma yok
    Ayten'i size bırakmam
    Alın tek kat elbisem i size vereyim Cebimde bir on liram var
    Onu da alın gerekirse
    Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem
    Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar Parasızlık da bir şey mi
    Ölüm bile kötü değil
    Aytensizlik kadar
    Ona uğramayan gemiler batsın Ondan geçmeyen trenler devrilsin Onu sevmeyen yürek taş kesilsin Kapansın onu görmeyen gözler Onu övmeyen diller kurusun
    iki kere iki dört elde var Ayten Bundan böyle dünyada
    Aşkın adı Ayten olsun

    ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

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