"Milyon kere Ayten" şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en bilinen şiirlerinden biri olan "Milyon kere Ayten" edebiyat takipçilerinin de en çok ilgisini çeken şiirlerden birisi.

MİLYON KERE AYTEN

Ben bir Ayten'dir tutturmuşum Oh ne iyi

Ayten'li içkiler içip

Sarhoş oluyorum ne güzel

Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor Şarkılar söylüyorum Şiirler yazıyorum Ayten üstüne

Saatim her zaman Ayten'e beş var Ya da Aytenli beş geçiyor

Ne ya...na baksam gördüğüm o

Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor Bana sorarsanız mevsimlerden Aytendeyiz Günlerden Aytenertesidir

Odur gün gün beni yaşatan

Onun kokusu sarmıştır sokakları

Onun gözleridir şafakta gördüğüm

Akşam kızıllığında onun dudakları

Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim Aytenii övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz

Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'li iki laf ederiz Onu siz de seversiniz benim gibi

Ama yağma yok

Ayten'i size bırakmam

Alın tek kat elbisem i size vereyim Cebimde bir on liram var

Onu da alın gerekirse

Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem

Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar Parasızlık da bir şey mi

Ölüm bile kötü değil

Aytensizlik kadar

Ona uğramayan gemiler batsın Ondan geçmeyen trenler devrilsin Onu sevmeyen yürek taş kesilsin Kapansın onu görmeyen gözler Onu övmeyen diller kurusun

iki kere iki dört elde var Ayten Bundan böyle dünyada

Aşkın adı Ayten olsun

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN