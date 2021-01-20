BİST1.5700.06EURO8.97-0.13USD7.37-0.62ALTIN442.83-0.65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Sonbahar şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar
    ABONE OL
    20.01.2021 - 17:57 |

    Sonbahar şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızda daha çok roman ve düz yazılarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak yazar kimi zaman şiirleriyle de adından söz ettirmiştir. Sonbahar isimli şiirinde yazar Sonbahar mevsimini betimlemiştir. Sonbaharla özleşen acı ve özlem duygularına şiirde yer vermiştir. İşte sonbahar şiirinin sözleri.

    Sonbahar şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    SONBAHAR

    Durgun havuzları işlesin bırak
    Yaprakların güneş ve ölüm rengi,
    Sen kalbini dinle, ufkuna bak.

    Düşünme mevsimi inleten rengi
    Elemdir mest etsin ruhunu
    Eser rüzgarların durgun ahengi.

    Yan yana sessizce mevsimle keder
    Hicrana aldanmış kalbimde gezin
    Esen rüzgarlara sen kendini ver.

    AHMET HAMDİ TANPINAR

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı!

    Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı!

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber