20.01.2021 - 17:57 |
Sonbahar şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızda daha çok roman ve düz yazılarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak yazar kimi zaman şiirleriyle de adından söz ettirmiştir. Sonbahar isimli şiirinde yazar Sonbahar mevsimini betimlemiştir. Sonbaharla özleşen acı ve özlem duygularına şiirde yer vermiştir. İşte sonbahar şiirinin sözleri.
SONBAHAR
Durgun havuzları işlesin bırak
Yaprakların güneş ve ölüm rengi,
Sen kalbini dinle, ufkuna bak.
Düşünme mevsimi inleten rengi
Elemdir mest etsin ruhunu
Eser rüzgarların durgun ahengi.
Yan yana sessizce mevsimle keder
Hicrana aldanmış kalbimde gezin
Esen rüzgarlara sen kendini ver.
AHMET HAMDİ TANPINAR