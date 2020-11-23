Tahir ile Zühre meselesi - Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şairin aynı zamanda oldukça renkli bir aşk yaşantısı vardır. Tahir ile Zühre meselesi şiiri Nazım Hikmet'in en çok bilinen şiirlerinden birisidir. İşte Tahir ile Zühre meselesi şiirinin sözleri.
Tahir ile Zühre meselesi şiiri Nazım Hikmet Ran'ın en çok bilinen şiirlerinden birisidir.
TAHİR İLE ZÜHRE MESELESİ
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,
bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte
yani yürekte.
Meselâ bir barikatta dövüşerek
meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken
meselâ denerken damarlarında bir serumu
ölmek ayıp olur mu?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
Seversin dünyayı doludizgin
ama o bunun farkında değildir
ayrılmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayrılacak
yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
NAZIM HİKMET RAN