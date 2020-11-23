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    HaberlerŞiirler Haberleri Tahir ile Zühre meselesi - Nazım Hikmet Ran
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    23.11.2020 - 11:53 |

    Tahir ile Zühre meselesi - Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şairin aynı zamanda oldukça renkli bir aşk yaşantısı vardır. Tahir ile Zühre meselesi şiiri Nazım Hikmet'in en çok bilinen şiirlerinden birisidir. İşte Tahir ile Zühre meselesi şiirinin sözleri.

    Tahir ile Zühre meselesi - Nazım Hikmet Ran

    Tahir ile Zühre meselesi şiiri Nazım Hikmet Ran'ın en çok bilinen şiirlerinden birisidir.

    TAHİR İLE ZÜHRE MESELESİ

    Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
    hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,
    bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte
    yani yürekte.

    Meselâ bir barikatta dövüşerek
    meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken
    meselâ denerken damarlarında bir serumu
    ölmek ayıp olur mu?

    Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
    hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

    Seversin dünyayı doludizgin
    ama o bunun farkında değildir
    ayrılmak istemezsin dünyadan
    ama o senden ayrılacak
    yani sen elmayı seviyorsun diye
    elmanın da seni sevmesi şart mı?
    Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık
    yahut hiç sevmeseydi
    Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?

    Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
    hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

    NAZIM HİKMET RAN

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