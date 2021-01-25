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    25.01.2021 - 16:45 |

    Üşüyorum şiiri - Muhsin Yazıcıoğlu

    Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetinde uzun yıllar boyunca aktif bulunmuş önemli bir isimdir. Yazıcıoğlu'da Türkiye'de ki diğer önemli siyasi figürler gibi darbe sürecinde hapse girmiş ve bu sürede üşüyorum şiirini yazmıştır. Yazıcıoğlu şiirinde özlem dışarıya ve sevdiklerine karşı özlem çektiğinden üşüyorum isimli şiiri yazmıştır. Yazıcıoğlu şiirinde adeta kendi ölümünü anlatmıştır. Yıllar sonra şaibeli bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğinde ilk akla gelen üşüyorum şiiri olmuştur. İşte üşüyorum şiirinin sözleri.

    Üşüyorum şiiri - Muhsin Yazıcıoğlu

    ÜŞÜYORUM

    Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır
    Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum
    Gözlerim parke parke taş duvarlarda
    Açılıyor hayal pencerelerim
    Hafif bir rüzgar gibi, süzülüyorum
    Kekik kokulu koyaklardan aşarak
    Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
    Bir çeşme başı arıyorum
    Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp
    Mis gibi nane kokuları arasında
    Ruhumu dinlemek istiyorum
    Zikre dalmış her şey
    Güne gülümserken papatyalar
    Dualar gibi yükselir ümitlerim
    Güneşle kol kola kırlarda koşarak
    Siz peygamber çiçekleri toplarken
    Ben çeşme başında uzanmak istiyorum
    Huzur dolu içimde
    Ben sonsuzluğu düşünüyorum
    Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum
    Durun kapanmayın pencerelerim
    Güneşimi kapatmayın
    Beton çok soğuk, üşüyorum..

    MUHSİN YAZICIOĞLU

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