25.01.2021 - 16:45 |
Üşüyorum şiiri - Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetinde uzun yıllar boyunca aktif bulunmuş önemli bir isimdir. Yazıcıoğlu'da Türkiye'de ki diğer önemli siyasi figürler gibi darbe sürecinde hapse girmiş ve bu sürede üşüyorum şiirini yazmıştır. Yazıcıoğlu şiirinde özlem dışarıya ve sevdiklerine karşı özlem çektiğinden üşüyorum isimli şiiri yazmıştır. Yazıcıoğlu şiirinde adeta kendi ölümünü anlatmıştır. Yıllar sonra şaibeli bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğinde ilk akla gelen üşüyorum şiiri olmuştur. İşte üşüyorum şiirinin sözleri.
ÜŞÜYORUM
Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır
Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum
Gözlerim parke parke taş duvarlarda
Açılıyor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgar gibi, süzülüyorum
Kekik kokulu koyaklardan aşarak
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
Bir çeşme başı arıyorum
Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp
Mis gibi nane kokuları arasında
Ruhumu dinlemek istiyorum
Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak
Siz peygamber çiçekleri toplarken
Ben çeşme başında uzanmak istiyorum
Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum
Durun kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk, üşüyorum..
MUHSİN YAZICIOĞLU