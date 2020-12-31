108 şüpheli hakkında Kobani soruşturması

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 27’si tutuklu, 6’sı adli kontrollü, 75’i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu öğrenildi. İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler için, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme” ve “31 kez öldürmeye teşebbüs” başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi. Şüphelilerin ayrıca, “bayrak yakma” ve “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na” muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül 2020’de gözaltı kararı çıkarmıştı.



‘Terör amaçlı’



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı” kaydedilmişti.



Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014’te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014’te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilmişti.



Soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklu bulunuyor.