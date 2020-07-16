15 Temmuz mesajları: Unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ’nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Halkımız darbe kalkışmasını engellemek için eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2 bin 194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu eli kanlı terör örgütünün tüm planları, 15 Temmuz’da tarihin çöplüğüne gömülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (O geceye ait hastane kamera görüntüsü paylaşarak) 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu hainler 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletten gasp ettikleri makamları kudret, tankı, topu, uçağı kuvvet zannederek korkaklıklarını kibirleriyle bastırıp bir kez daha Türk milletine meydan okudular. Ama bir ömürlük ihanet, aziz milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bir gecede yerle yeksan oluverdi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz’u bu iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız.



Bu millete pranga vurulamaz



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan: Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz.