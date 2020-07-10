15 Temmuz’a yoğun program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara’da çeşitli etkinliklere katılacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda da yurt içi ve yurt dışında 3 bin etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit ailelerini ağırlayacak olan Erdoğan, saat 21.00’de “Ulusa Sesleniş” konuşması yapacak.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeki anma programları netlik kazandı.

Millete seslenecek

Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek, “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı”na da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Erdoğan, darbe girişiminin başlatıldığı saat olan 21.00’de “Millete Sesleniş” konuşmasını İstanbul’da gerçekleştirecek.

3 bin etkinlik

İletişim Başkanlığı tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlanarak tüm kurumlarla da paylaşıldı.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında bin 500 program hayata geçirilirken, bu yıl sayı 3 bine ulaştı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 adet olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise, 752 faaliyet gerçekleşecek.

200 DRONE İLE IŞIK GÖSTERİSİ

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre gerçekleşecek etkinlikler şöyle:

- Bütün program ve projelerde içeriğin yanı sıra görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığı’nca 15 Temmuz logosu başta olmak üzere hazırlanan kurumsal kimlik çalışması güncellendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde kullanması için çeşitli görsel materyaller, ‘15temmuz.gov.tr’ adresinde erişime açıldı.

- 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’ne ve TCDD’ye ait Yüksek Hızlı Trenlere giydirilecek.

- 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde 15 Temmuz haftası boyunca açılır pencere olarak yer alacak.

- Darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

- Sembol noktalardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de o akşam Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” gerçekleştirilecek.

- Fahir Atakoğlu 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna, “15 Temmuz Destanı Senfonisi” besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli gerçekleştirilecek konser TV kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

ABD’de tanıtım

- FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı “15 Temmuz 15 Panel” başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya’da düzenlenecek. Paneller Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

- Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile medya mensuplarına 15 Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan bir kit gönderilecek.

- ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

- İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca, 15 Temmuz temalı kamu spotu, koreografi etkinlikleri, artırılmış gerçeklik uygulaması, hat sergisi ve kum sanatı performansı gerçekleştirilecek.

- “Yiğitler Destanı” isimli türkünün yanı sıra 15 Temmuz temalı birçok kısa film, video ve ezgi ile sosyal medya mecralarında da milli birlik ve demokrasi zaferinin anılması sağlanacak.

DİYANET’TEN HUTBE

Diyanet İşleri Başkanlığı, “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” başlıklı hutbe yayımladı. 15 Temmuz gecesi milletin, dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardığı vurgulanan hutbede, “İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz’da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dinî bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır” ifadelerine yer verildi.

Diyanet, bugün ülke genelindeki camilerde okunacak cuma hutbesinde, 15 Temmuz gecesi, aziz milletin, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktığı belirtilerek, “Millet dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi” denildi.

‘Fesat yuvası’

Birlik ve beraberlik mesajı verilen hutbede, “Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır. Allah Resûlü (s.a.s)’in çağları aşan apaçık bir uyarısı vardır: ‘Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz’. O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım” ifadelerin yer verildi.