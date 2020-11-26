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26.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

17 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki bölgelere yönelik son haftalarda ciddi bir saldırı artışı gözlemleniyor. Dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

17 terörist etkisiz hale getirildi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Terör örgütü YPG/PKK tarafından, Tel Abyad ve Resulayn’ı içine alan Barış Pınarı bölgesine güneyden Ayn İsa üzerinden sızma ve saldırı girişimleri düzenleniyor. TSK, insansız hava aracıyla, Barış Pınarı bölgesine terör örgütünün yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu, teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirledi. Teröristlerin bulunduğu bölge “Fırtına” obüsleri de kullanılarak, top atışlarıyla ateş altına alındı. Ardından düzenlenen operasyon ile de 14 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolar tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, saklandıkları belirlenen üç terörist de sıcak temasın ardından etkisiz hale getirildi. Böylece, Barış Pınarı bölgesinde, sadece son iki haftada en az 67 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’deki diğer bölgelerde peş peşe bombalı saldırılar yaşanıyor. Önceki gün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde El Bab’ta düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında beş sivil öldü, 18 kişi yaralandı. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’ndeki Afrin’de de bombalı saldırıda üç kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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