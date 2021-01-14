‘2023 seçimlerini yine kazanacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

YENİ İSİMLER: Önümüzdeki haftadan itibaren il kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle bu süreci tamamlamaktır. Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA: 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. İllerimizde gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara güçlenerek yürüyecektir.

BİZİ ASIL YORAN: Bizi ne terör örgütlerinin alçaklıkları ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Olması da iyidir. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Ama ülkemizde siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkaran bir anlayışla karşı karşıyayız.

PRANGAYI BÜYÜTTÜ: Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. ‘CHP, Türkiye’yi büyütmüş. AK Parti, Türkiye’yi büyütmek için çalışmamış’. Eh kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye’nin sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP, büyük acıların, zulümlerin partisidir. AK Parti ise, CHP’nin başımıza sardığı büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır.

SSK’YI BATIRMIŞ: Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade, irade ortaya koymamış, SSK’yı batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek işe omuz vermemiş birisi. ‘Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz’ diyor. Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, iftiraları, hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır.

KARİKATÜR ZAT: Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanı’na verilen sorumluluklardan habersiz, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin a’sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.

PUTİN’DEN ‘KARABAĞ’ TELEFONU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE DAVET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından üç ülke arasında arasında siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin derinleştirilmesini sağlayacak “İslamabad Deklarasyonu” imzalandı. Bayramov, “Pakistan ve Türkiye’den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşa edilmesi için bizim projelerimize katılmak için davet ediyorum” dedi. -AA