'21. yüzyılın kilit meselesi Kudüs’tür'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kudüs meselesi, 21. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir.” dedi.

Şentop, Bahçelievler’de, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun yeni binasının açılış töreni ve “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı,

29 Kasım’ın, Birleşmiş Milletler tarafından da Filistin Halkı ile Dayanışma Günü olarak ilan edilmiş bir gün olduğunu hatırlatan Şentop, böyle bir günde Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun İstanbul’daki bu merkezini açtıklarını dile getirdi. Şentop, “İnşallah bu merkez, Filistin ve Kudüs davasında önemli görüşmelerin, toplantıların yapıldığı bir yer olacak” dedi.

Küdüs davasının, Filistinlilerin, Arapların, sadece İslam dünyasının meselesinden ibaret olmadığını belirten Şentop, “Aslında hukuka inanan vicdan sahibi hangi ırktan, dinden, siyasi görüşten olursa olsun bütün insanların davasıdır... Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, 73 ülkeden parlamenterlerin bulunduğu, 1500’ün üzerinde parlamenterin içinde yer aldığı ve dünyanın her tarafından parlamenterlerin omuz omuza mücadele ettiği bir platform. Bu sebeple bu mücadeleyi hak ettiği bir şekilde savunabilecek bir platform” diye konuştu.

‘Barışa tehdit’

“Küdüs meselesi niye dünyanın meselesidir?” derken bunu iki boyutu itibarıyla söylediğini aktaran Şentop, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun birincisini biraz daha dar anlamda izah etmek isterim. İsrail’in işgal ettiği Kudüs, İsrail bakımından bir nihai hedef değil önemli bir merkezdir. İsrail’in daha sonrası Siyonizmin esas meselesi Nil’den Fırat’a kadar Büyük İsrail’i gerçekleştirmektir. Bu sadece Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyadaki ülkeleri, halkları, devletleri ilgilendiren bir konu değil, Ortadoğu’nun bütününü, Ortadoğu ile beraber dünya barışını da tehdit eden bir hedef, bir idealdir... Maalesef bazı Arap ülkelerinin bu tarihi derinlikten mahrum olarak meseleye baktığını görüyoruz. Başta BAE olmak üzere onunla beraber hareket eden, tamamen bir kabile anlayışıyla, kabile reisi anlayışıyla dünya meselelerini, bölge meselelerini anlamaya çalışan bazı ülkelerin aslında sadece Kudüs davasına değil, kendi halklarına, kendi inançlarına ihanet ettiğini ifade etmek isterim.”

‘Anahtar kelime’

TBMM Başkanı Şentop, Filistin meselesinin 21. yüzyılın en önemli meselesi, kilit meselesi olduğunu belirterek, “Akademisyenler makale yazarken, yazdıkları makale için kısa bir özet verirler, bu özetle beraber bir de anahtar kelimeler verirler. Bu 21. yüzyılın dünya düzeninin anahtar kelimesi Kudüs’tür, anahtar ikinci kelimesi Filistin’dir. Dolayısıyla Kudüs ve Filistin davasını gütmek, onun mücadelesini vermek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir” değerlendirmesinde bulundu.

21. yüzyılın dünya düzeninin aslında Kudüs’ü İsrail işgali altında tutmayı esas alan, bu işgali koruma altına alan bir düzen olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti: “Bu bakımdan Kudüs’ü tartışmak ve Kudüs’ün özgürlüğü için mücadele etmek, gayret göstermek, esasen 21. yüzyılın artık çatırdayan köhne düzeninin değişmesi için mücadele etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bağlamı ortaya koyuyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olanların aynı zamanda İsrail yanlısı olduklarını, aynı zamanda Kudüs davasının karşısında yer aldıklarını görüyoruz. İşte bu Birleşmiş Arap Emirlikleri’nin bazı sözde siyasetçilerinin hedeflerindeki siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Niye? Çünkü onlar Kudüs davasına ihanet etmiş adamlardır. Bu bakımdan Kudüs bir mihenk taşı, bir ölçüdür, bu bakımdan Recep Tayyip Erdoğan bir ölçüdür. Cumhurbaşkanımızın Kudüs meselesini gündemde tutması, her zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu bütün konuşmalarda Filistin davasına ve Kudüs meselesine atıf yapması, bu meseleyi bütün uluslararası toplantılarda dile getirmesi boşuna değildir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli bir meseledir, davadır ama Kudüs aynı zamanda işte bu 21. yüzyılın zalim düzeninin, çatırdayan düzeninin de önemli anahtar kelimesidir. Şimdi gerek İslam dünyası bakımından gerek mazlum milletler bakımından bu 20. yüzyılın mevsimi bitmiştir. 21. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, bunların kavgasını sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz.

‘Kudüs davası İslam Âleminin davasıdır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun İstanbul Bahçelievler’deki yeni binasının açılış töreni ve “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı davetlilere okundu.

Mesajında, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm Filistin halkını yürekten selamlıyorum. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, yaptığı çalışmalar, toplantılar ve konferanslarla Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının küresel düzeyde sesi ve nefesi oluyor. Sizlerin, gerek ülkelerinizde yaptığınız faaliyetlerin gerekse Kudüs Platformunun üyeleri olarak icra ettiğiniz programların son derece kıymetli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kudüs davasının yalnızca Filistin’deki Müslümanların meselesi olmadığını, 1.8 milyarlık İslam âleminin davası olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. BM kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, bitişik ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”