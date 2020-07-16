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16.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘2’nci İstiklal mücadelesi’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “15 Temmuz’da bu ülkede ikinci bir İstiklal mücadelesi yaşandı” dedi.

‘2’nci İstiklal mücadelesi’

Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenen, “Gençler Asla Unutmaz” programına katıldı. Programın gerçekleştiği salonda hain darbe teşebbüsünde 15 Temmuz 2016’da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları katılımcılar arasına birer koltuk boşluk bırakılarak yerleştirildi ve hepsinin katılımcılar arasında hazır bulunduğu anonsu yapıldı. Kasapoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece hep birlikte şahitlik ettik ki bu ülkede tarihe geçen ikinci bir İstiklâl mücadelesi yaşandı. Bu mücadelenin en ön safında siz değerli gençlerimiz vardı” dedi. 

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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