3 saldırıya tepki yağdı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da dün sabah evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, “Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı. Gelecek Partili diğer yetkililerden yapılan açıklamalarda da saldırganların plakasız bir araçla gelen beş kişi olduğu, ancak kimlikleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Parti yöneticileri yakın dönemde Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün de Adapazarı’ndaki evine silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlatarak faillerin yakalanması ve olayın açıklığa kavuşturulmasını istedi.



3 gözaltı



KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu önceki akşam evine girmek üzereyken maskeli kişilerin saldırısına uğramıştı. Hatipoğlu saldırganların kaçarken “Konuştuklarına dikkat et” dediklerini söylemişti. Hatipoğlu’nun ardından Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da evinin önünde saldırıya uğradı. Emniyette ifade veren Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen üç kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, saldırganların 34 plakalı bir araç kullandığını söyledi. Saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Adalet Bakanı Gül: Hukuk önünde hesap verecekler



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu için geçmiş olsun paylaşımında bulundu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler, hukuk önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, saldırıları kınadığını belirterek “Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz Selçuk Özdağ’a, Orhan Uğuroğlu’na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum. İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur” dedi.



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Twitter hesabından “Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyor, geçmiş olsun diyorum. Türkiye hukuk devletidir ilgili kurumlar gerekli tahkikatı yapacaklardır” ifadelerini kullandı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır!” paylaşımında bulundu.



Kılıçdaroğlu aradı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayıp “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Selçuk Özdağ’ı da telefonla arayarak bilgi aldı, “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na da aradı. Davutoğlu da, Twitter hesabında “Bilsinler ki son nefesimize kadar hukuk mücadelemizi verir ve geri adım atmayız” açıklamasında bulundu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kendisine şifa diliyorum. Kimin başına gelirse gelsin korkunç bir şeydir. Aynı zamanda da Sayın Süleyman Soylu’yu göreve davet ediyorum. Bu saldırganların derhal yakalanmaları ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü genelde bu tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye’de. Benim evim basılmıştı, saldırganların tümü beraat etti. Dolayısıyla Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.



TGC’den kınama



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Yeniçağ gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Uğuroğlu’na ‘geçmiş olsun’ diyor, sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”