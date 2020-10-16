‘414 bin Suriyeli gönüllü döndü’

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen “Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı”nda Suriye’de görev yapan İçişleri Bakanlığı personeliyle bir araya gelen Soylu, terör örgütünün, Türkiye’nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ile huzur getirdiği bölgelerde sadece fiziki yıkım değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal hafızayı yok etmeye çalıştığını dile getirdi. Harekat bölgelerinde toplumsal hayatın yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, 15 mülki idare amiri, 1776 jandarma, 1087 emniyet personeli olmak üzere toplam 2 bin 878 milli danışmanının Suriye Görev Gücü kapsamında çalıştığını belirterek, “Harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde bugüne kadar misafir ettiğimiz Suriyelilerden 414 bin 61 Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak yaşadığı yere geri döndü” dedi.

‘Üç maymun oyunu’

PKK ve DAEŞ’in ikiz kardeş gibi gelir elde ettiğini vurgulan Bakan Soylu, “Birisi bir tarafa kadar getiriyor para alıyor, ötekisi öteki tarafa geçiriyor para alıyor birlikte gelir elde ediyordu. Avrupa ve Amerika da bize üç maymunu oynuyor, maymuna bak diyordu” dedi. l Fatih Emrah ERDOĞAN Balıkesir DHA