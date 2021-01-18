5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9’a yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 5 örgüt mensubunun ülkeye giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları tespit edilen teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9’a yükseldi.



Havan rampası



Öte yandan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, havan rampası ve mühimmatı ile 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.