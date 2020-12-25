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HaberlerSiyaset Haberleri ‘50 deniz taksi, 45 kreş hizmete girecek’
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25.12.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

‘50 deniz taksi, 45 kreş hizmete girecek’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde bulunduğu 18 aylık süreçte hayata geçirdikleri projeleri kamuoyu ile paylaştı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda İmamoğlu, halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ettiklerini vurguladı.

‘50 deniz taksi, 45 kreş hizmete girecek’
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

İmamoğlu, 2021 yılında 32,8 km uzunluğundaki 4 raylı sistemin hizmete açılacağını belirterek özetle şunları kaydetti: “Haliç tersanemizde 2021 içinde 50 deniz taksi aracını inşa ederek hizmete alacağız. Taksilerin kalitesini iyileştirmek üzere belediyemiz mülkiyetinde 5 bin yeni taksinin şehrimize kazandırılması için girişimlerimiz devam edecek. Yuvam İstanbul projesi kapsamında 15 kreşi hizmet açtık. 10 yeni yuvamız bitmek üzere. 35 yuvanın inşaatına başlıyoruz. 150 kreş hedefimizin 60’sına 2021’de ulaşmış olacağız. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ayda 5 milyon 85 bin 862 TL konaklama, iaşe ve ulaşım desteği verdik. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 40 bin öğrenciye tablet dağıtacağız.”

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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