‘50 deniz taksi, 45 kreş hizmete girecek’

İmamoğlu, 2021 yılında 32,8 km uzunluğundaki 4 raylı sistemin hizmete açılacağını belirterek özetle şunları kaydetti: “Haliç tersanemizde 2021 içinde 50 deniz taksi aracını inşa ederek hizmete alacağız. Taksilerin kalitesini iyileştirmek üzere belediyemiz mülkiyetinde 5 bin yeni taksinin şehrimize kazandırılması için girişimlerimiz devam edecek. Yuvam İstanbul projesi kapsamında 15 kreşi hizmet açtık. 10 yeni yuvamız bitmek üzere. 35 yuvanın inşaatına başlıyoruz. 150 kreş hedefimizin 60’sına 2021’de ulaşmış olacağız. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ayda 5 milyon 85 bin 862 TL konaklama, iaşe ve ulaşım desteği verdik. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 40 bin öğrenciye tablet dağıtacağız.”