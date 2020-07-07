‘AB ilave kararlar alırsa karşılığını veririz’

Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. “Türkiye’ye verilen taahhütlerin yerine getirilmesi lazım” diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin bunlar arasında olduğunu ifade etti.

‘Çözümün tarafı olsun’

Türkiye’nin bir süredir zirvelere davet edilmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “(AB) Üst düzeyli diyalog ve temasları yasaklayan kararlar aldı. Normalde biz bu kararları uygulasak veya ‘Siz böyle kararlar aldınız’ desek Sayın Borrell’in bugün (dün) Ankara’da olmaması lazım. Ama biz AB’nin bu kararlarına rağmen bu diyaloğu sürdürüyorsak bu iyi niyet göstergesidir. Önümüzdeki günlerde Komisyon toplantısında ve zirvesinde Türkiye’nin yine Fransa dahil malum ülkeler yüzünden gündemde olacağını görüyoruz. AB, Türkiye’ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. AB’den beklentimiz çözümün tarafı olmasıdır.”

Libya’da Fransa’nın meşru olmayan Hafter’i tuttuğunu belirten Çavuşoğlu, “Sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye’den çıkarmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz’de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını ispatladık. NATO da böyle bir delil yok diyor. NATO ve AB söyleyemez ama biz çok açık söylüyoruz. Fransa dürüst davranmadı” dedi.

‘İzin vermeyin’

Çavuşoğlu, AB’nin teknik konularla siyasi konuları birbirine şart olarak koşmamasını istedi. Göç konusunu örnek gösteren Çavuşoğlu, “Göç konusunu Doğu Akdeniz’e bağlarsanız bu konuyu nasıl çözeceğiz” dedi.

Türkiye’nin göç konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini, AB’nin ise getirmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye bunu yaparken başka şartlar koşmadı, başka konuları gündeme getirmedi. AB şartları yerine getirmedi. Şimdi göç konusunu yeniden gözden geçirelim diyorsunuz ama ‘İlerleme katedebilmemiz için Rum kesimin endişelerini gider’ diyorsunuz. Konu tıkandığında çözüm bulmanın mümkün olmayacak. O zaman ‘Türkiye bizi tehdit ediyor, göçmenleri durdurmuyor’ diye eleştirmeyeceksiniz. Türkiye artık gitmek isteyenleri durdurmama kararını uygulamaya devam edecek. İki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin.”

Görüşmede, Doğu Akdeniz Libya ve Suriye’yi ele aldıklarını aktaran Borrell, “İlişkilerin en iyi döneminden geçtiğini söyleyemeyiz ancak ilişkileri iyileştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Borrell’e ‘Borel’ hediye etti

Çavuşoğlu’nun Borrell’e Eti Maden’in ürettiği el dezenfektanı “Borel” hediye etmesi gülüşmelere yol açtı.