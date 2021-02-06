ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözüleceğini umuyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, diplomasi muhabirleri ile ABD Büyükelçilik Konutu’nda bir araya geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatarak sözlerine başlayan Satterfield, “Türkiye ile başka telefon görüşmeleri de gerçekleşecek” dedi.

‘Ticareti güçlendireceğiz’

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye tüm boyutlarıyla çok değer verdiklerinin altını çizen Büyükelçi, “Bizim için Türkiye değerli bir NATO müttefikidir. Ekonomik anlamda Türkiye ile bağlarımız var. 30 milyar dolar Türkiye’de yatırımımız var. Bin 700 firma Türkiye’de iş yapıyor ve bu firmalarda 75 bin Türk çalışıyor. Biz ticari bağları inşa etmek ve artırmak istiyoruz. Bir önceki hükümet 100 milyar dolar ticaret hedefi koymuştu, bu heyecan verici hedefti. Şunu garanti ederiz ki biz bu hedefi gerçekleştireceğiz. Ticari bağların son birkaç ay içerisinde stabil hale gelmiş olması ve Türk lirasının değer kazanması cesaret verici” diye konuştu.

Yaptırım kararlarıyla Türk savunma sektörünü bir bütün olarak etkilemeyi değil, daha çok Savunma Sanayii Başkanlığı’na özel lisansları hedeflediklerini söyleyen Satterfield, şunları kaydetti: “Bu adımı üzüntüyle atmak zorunda kaldık. Bir yıldan fazla süredir, Türkiye’nin S-400’ü satın almasının yarattığı soruna başka bir tatmin edici çözüm bulmanın mümkün olacağını umuyorduk. Sonunda bu mümkün değildi ve ocak ayı sonunda ABD yasasını uyguladık. CAATSA yaptırımlarından feragat edilebilmesi için, Türkiye’nin S-400’e sahip olmamasını şart koşulmaktadır. Bu yeni ve çok daha katı bir yasal gereklilik ancak ABD’nin yasasıdır. Burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum; çalışma grubu yok, olmayacak. Bu, ABD mevzuat ve yasalarının uygulanmasına ilişkin bir konu. S-400 sorununun çözülebileceğini umuyoruz ancak mümkün değilse, uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen, iş birliğimizin tüm alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz.”

‘Endişeliyiz’

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin Satterfield, “LGBTİ’nin içinde olduğu bazı topluluklara saygı duyulmamasından endişeliyiz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın herhangi yerinde aynı tepkiyi gösteririz” dedi.

Büyükelçi isim vermeden, “yüksek siyasette bulunan insanların Türkiye’deki bazı gelişmelerden, özellikle 15 Temmuz’dan ABD’yi sorumlu tutmalarının” da endişe verici olduğunu söyledi. Satterfield, “Bunlar dayanağı olmayan suçlamalardır, bir müttefiğin ve stratejik ortağımızın yapmaması gereken açıklamalardır” ifadelerini kullandı.

Satterfield, bir soru üzerine ABD’nin Suriye politikasının değişmediğini ifade ederek terör örgütü DAEŞ’in Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturduğu tehditle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek “Bu mücadelede, Kuzeydoğu Suriye’de, SDF ile çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Satterfield, BM ile Libya arasındaki diyaloğu desteklediklerini ifade etti.