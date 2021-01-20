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20.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

ABD ile kültürel miras anlaşması imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve Türkiye’nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması amacıyla iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

ABD ile kültürel miras anlaşması imzalandı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde imzalanan anlaşmayla özel izne tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD’ye girmesine izin verilmeyecek. Ersoy, yaptığı konuşmada, anlaşmanın iki ülke arasında çok kıymetli bir iş birliğini tesis ederken, getirdiği hukuki düzenlemeler açısından da önleyici tedbir, sonuçları bakımından ise eser iadesine zemin oluşturan büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ersoy, bu iş birliği sayesinde Zeugma Mozaikleri, Lidya dönemine ait mezar stelleri ve son olarak geçen ay Kybele Heykeli’nin Türkiye’ye iade edildiğini söyledi.

Satterfield de, “Kültürel miras, tüm Türk vatandaşları için bir gurur kaynağıdır. Bu anlaşmayla ABD, Türkiye’nin kültürel kaynaklarını herkesin yararına korumak için üzerine düşeni yapacak” dedi.

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