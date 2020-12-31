'ABD ile S-400 için görüşme yapıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasında benimsenen “akıllı güç” yaklaşımı ve ihtiyaç duyulduğunda sahada atılan adımlarla Türkiye’nin artık bir oyun kurucu ve oyun bozucu ülke olduğunu herkesin anladığını, 2021’de de yine diplomasiyi önceleyeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, S-400’ler konusunda ABD’nin daha önceden reddettiği ortak çalışma grubu teklifini bu kez kendisinin getirdiğini ve ortak çalışma grubu oluşturulması için teknik düzeyde görüşmelere başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, dış politikada 2020 yılını değerlendirdi, 2021 hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi, soruları yanıtlatı. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

SAHAYA İNDİK: 2020’de önceliğimiz diplomasi oldu. Ama diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diplomasinin önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ konularından pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk, çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu biz kurduk, yeri geldi kurulan oyunları da biz bozduk.

YENİ SAYFALAR: 2021’e yabancı düşmanlığı konularında Batı’da yaşanan gelişmelere ilişkin yıllık rapor uygulamasını başlatacağız. 2021’de önceliğimiz yine diyalog ve diplomasi olacak. Yeri geldiği zaman 2020’de olduğu gibi sert gücü kullanmakta da tereddüt etmeyiz. Gerek Avrupa gerek AB ile yeni sayfalar açabiliriz. 2021 diplomasinin şahlandığı yıl olacak.

ÇOK TARAFLI KONFERANS: Doğu Akdeniz’de bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece AB değil herkese gösterdik. Arzumuz Doğu Akdeniz’in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Cumhurbaşkanımızın, AB’ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 Yunanistan ve Rum Kesimi’nin ve daha sonra Fransa’nın katılımıyla ikili meselelerin AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçen bir yıl oldu. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB’nin de hazır olmasını bekliyoruz.

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA: 2020’de ABD ile ilişkiler var olan sorunların gölgesinde geçti. FETÖ sorunu devam ediyor. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye yönelik desteği devam etti. S-400 sürekli gündemdeydi. CAATSA yaptırım kararını da açıkladılar... Biz daha önce bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduk NATO bünyesinde. ABD o zaman yanaşmamıştı, şimdi Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmemizde ‘daha önceki teklifimiz geçerli, bu konuda iş birliğine varız; ama siz bugüne kadar yanaşmadınız’ dedik. Şimdi Amerikalılar bu konuda ‘birlikte çalışalım’ dediler. Şu anda teknik düzeyde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir çalışma grubu kurulursa zaten ilan ederiz. Biz ABD ile ikili ilişkilerin şeffaf ve öngörülebilir olmasını arzu ediyoruz. Yeni yönetime ve kongreye yönelik çalışmalarımızı artıracağız. Sadece Washington değil, eyaletlere yönelik de stratejimiz var.



Uygur Türkleri için taviz vermedik



Türkiye her fırsatta Uygurlara yönelik tutumunu ortaya koymuştur. Biz Çin Dışişleri’nden aşı konusunda ihracat izni isterken bile hemen ilaveten Uygur Türkleri ile ilgili hassasiyetimizi de söylüyoruz. Heyet yollamak istediğimizi söylüyoruz. Uygurları siyaseten kullanmıyor, insan hakları olarak savunuyoruz. Bu konularda hiçbir zaman taviz vermedik vermeyiz. Anlaşma rutin bir anlaşmadır. Türkiye, Uygurları Çin’e teslim ediyor şeklinde yorumlanması yanlıştır.



Ermenistan, İsrail ve Mısır ile normalleşme



Ateşkese riayet etmesi ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyması halinde Ermenistan ile ilişkiler normalleşebilir. Normalleşme en çok Ermenistan’a faydalı olur... İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi İsrail’in saldırgan politikaları yüzünden gerçekleşmiyor. Sağlıklı ilişki kurabilmemiz İsrail’e bağlı... Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temaslar var. Dışişleri bakanlıkları düzeyinde de diyalog devam ediyor.