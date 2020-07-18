ABD Konsolosluk çalışanı Cantürk’e 15 yıl istendi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı, Nazmi Mete Cantürk için “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak”tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı Cantürk’ün eşi ve kızının ise beraatini talep etti. ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ise geçen ay sonuçlanan davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



