ABD Türkiye’deki hizmetlerini askıya aldı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, dün, “Güvenlik Uyarısı” yayımlayarak, İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldırılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu saldırıların potansiyel olarak ABD’nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceği ifade edildi. Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini de aktardı.

Açıklamada, elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı, kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi. ABD Büyükelçilik Sözcülüğü de yaptığı açıklamada, uyarıyı uzun süren değerlendirme ve güvenlik şartlarına dayanarak yayımladıklarını duyurdu. Açıklamada, hükümete ABD vatandaşları ve misyonlarını ziyaret edenlerin güvenliği için verdiği destek nedeniyle minnettar olunduğu dile getirildi.