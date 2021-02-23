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23.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

ABD’den YPG’ye destek açıklaması

Terör örgütü DAEŞ’e karşı kurulan uluslararası koalisyon gücünün sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü YPG’nin çatı kuruluşu SDG’yi desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

ABD’den YPG’ye destek açıklaması
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO Müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik” açıklamasının ardından, ABD’li bir isimden dikkat çeken paylaşım geldi.

‘Devam edeceğiz’

ABD öncülüğündeki DAEŞ’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Marotto, YPG/PKK’nın da dâhil olduğu, çatı kuruluş SDG’ye (SDF) desteğe devam edeceklerini belirtti.

Resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD’li Albay Marotto, “DAEŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun Kuzeydoğu Suriye’deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DAEŞ’i yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA’ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı” ifadelerini kullandı. Marotto, zırhlı aracın önünde duran ABD’li bir asker ile bölge çocuklarının da pozunu paylaştı.

Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından ABD’den, YPG’ye 240 TIR dolusu mühimmat yardımı yapılması Türkiye’nin tepkisine yol açmıştı.

 

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