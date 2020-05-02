ABD’ye yardım dünya gündemine oturdu

Türkiye, 28 ve 30 Nisan’da ABD’ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi. Askeri kargo uçağının 32 saatlik iki seferinin ardından yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırıldı. Bu yardım seferberliğini uluslararası medya manşetlerine şöyle taşıdı:

ASSOCİATED PRESS: Türkiye, koronavirüs salgını ile boğuşurken ABD’yi desteklemek için bir uçak dolusu kişisel koruyucu ekipman gönderdi.

CNN: Türkiye’den ABD’ye bağışlanan binlerce tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı Maryland’deki üs Andrews’a indi.

BLOOMBERG: Virüs dayanışma getiriyor, Türkiye ABD’ye medikal malzeme gönderiyor. Yıllardır süren kırılgan yapıdaki ilişkilerin ardından, NATO müttefiki koronavirüs mücadelesinde ABD’ye jestte bulundu. Erdoğan’ın, tıbbi ekipmanlara eşlik eden mektubu Trump’a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda, koronavirüs önlemlerini öne çıkararak ve NATO müttefikleri arasında daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulunarak çekiciliğini sürdürdü.

MIDDLE EAST EYE: Türkiye yarım milyon maske bağışladı. Türkiye, Washington’a koronavirüsle savaşında yardımcı olmak amacıyla ABD’ye cerrahi maske ve önlük de dahil olmak üzere tıbbi yardımla dolu bir uçak gönderdi.

AL JAZEERA: ABD Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, ABD’deki koronavirüs salgınına tıbbi yardımda bulunuyor.

SKY NEWS: Türkiye bize uçak dolusu medikal ekipman gönderdi.