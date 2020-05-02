MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ABD’ye yardım dünya gündemine oturdu
ABONE OL
02.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

ABD’ye yardım dünya gündemine oturdu

Türkiye’nin ABD’ye yardımı uluslararası medyada geniş yankı buldu.

ABD’ye yardım dünya gündemine oturdu

Türkiye, 28 ve 30 Nisan’da ABD’ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi. Askeri kargo uçağının 32 saatlik iki seferinin ardından yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırıldı. Bu yardım seferberliğini uluslararası medya manşetlerine şöyle taşıdı:

ASSOCİATED PRESS: Türkiye, koronavirüs salgını ile boğuşurken ABD’yi desteklemek için bir uçak dolusu kişisel koruyucu ekipman gönderdi.

CNN: Türkiye’den ABD’ye bağışlanan binlerce tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı Maryland’deki üs Andrews’a indi.

BLOOMBERG: Virüs dayanışma getiriyor, Türkiye ABD’ye medikal malzeme gönderiyor. Yıllardır süren kırılgan yapıdaki ilişkilerin ardından, NATO müttefiki koronavirüs mücadelesinde ABD’ye jestte bulundu. Erdoğan’ın, tıbbi ekipmanlara eşlik eden mektubu Trump’a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda, koronavirüs önlemlerini öne çıkararak ve NATO müttefikleri arasında daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulunarak çekiciliğini sürdürdü.

MIDDLE EAST EYE: Türkiye yarım milyon maske bağışladı. Türkiye, Washington’a koronavirüsle savaşında yardımcı olmak amacıyla ABD’ye cerrahi maske ve önlük de dahil olmak üzere tıbbi yardımla dolu bir uçak gönderdi.

AL JAZEERA: ABD Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, ABD’deki koronavirüs salgınına tıbbi yardımda bulunuyor.

SKY NEWS: Türkiye bize uçak dolusu medikal ekipman gönderdi. 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gri siyasetin renkli siması

Gri siyasetin renkli siması

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

‘Ben her bahar Âşık olurum’

‘Ben her bahar Âşık olurum’

Sıradaki Haber