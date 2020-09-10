Abe’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu

Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, ilişkilerin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, dün ayrıca Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini sürdürme hususunda mutabık kalındığı belirtildi.