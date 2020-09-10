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10.09.2020 - 07:00 |

Abe’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıklayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve  en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu.

Abe’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu

Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, ilişkilerin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, dün ayrıca Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini sürdürme hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

 

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