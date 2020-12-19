Açık Kapı birimi mağdurlara yardımcı olmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2017’de geliştirilen projeye vatandaşlar her türlü sorun, şikâyet, talep ve ihbarları için başvurabiliyor. Açık Kapı projesine gelen başvurular ile sorun alanlarının tespit edilerek hem yerel hem de merkezi düzeyde bu alanlara ilişkin yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.



Açık Kapı projesiyle 70 yaşındaki N.E’nin kimlik mağduriyeti ortadan kalktı. Eskişehir’de yaşayan kanser hastası N.E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı. Dolandırıcılar tarafından Kocaeli’nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan hatta kanser ilaçlarını alamayan, engelli maaşı bağlatamayan N.E.’nin sorunu, Eskişehir ve Kocaeli Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ve ısrarlı takibiyle çözüldü. Sonrasında engelli maaşı da bağlanan N.E., haciz korkusundan kurtulduğu gibi artık ilaçlarını rahatlıkla alabiliyor.



Bu proje kapsamında karşılaşılan bir diğer olay ise şu şekilde:



Muşta ikamet eden İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine “beni bu illetten kurtarın” diyerek şahsen başvuran C. K. yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp yardım istedi. Sonrasında tedavi süreci başladı. İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle üç aylık bir çalışmanın sonucunda C.K., iyileşmiş ve bağımlılıktan kurtulmuş olarak Muş’a geri döndü. Üniversiteyi bitirip KPSS’den 79 puan aldı.



Tıpkı Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi kadına yönelik şiddet vakalarında da Açık Kapı birimleri başvuru alıp, takip yapabiliyor. Yine Eskişehir’de evli olduğu eşinden şiddet gören kadın, valilik bünyesindeki Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bu talebin karşılığında kendisine barodan avukat sağlandı, şiddet uygulayan eşine uzaklaştırma kararı alındı. Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardımlar yapıldı.