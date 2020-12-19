MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Açık Kapı birimi mağdurlara yardımcı olmaya devam ediyor
ABONE OL
19.12.2020 - 11:12 | | İHA

Açık Kapı birimi mağdurlara yardımcı olmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen valiler ve kaymakamlıklar bünyesinde hizmet veren Açık Kapı birimlerine 4 milyon 830 binden fazla başvuru yapıldı.

Açık Kapı birimi mağdurlara yardımcı olmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2017’de geliştirilen projeye vatandaşlar her türlü sorun, şikâyet, talep ve ihbarları için başvurabiliyor. Açık Kapı projesine gelen başvurular ile sorun alanlarının tespit edilerek hem yerel hem de merkezi düzeyde bu alanlara ilişkin yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

Açık Kapı projesiyle 70 yaşındaki N.E’nin kimlik mağduriyeti ortadan kalktı. Eskişehir’de yaşayan kanser hastası N.E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı. Dolandırıcılar tarafından Kocaeli’nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan hatta kanser ilaçlarını alamayan, engelli maaşı bağlatamayan N.E.’nin sorunu, Eskişehir ve Kocaeli Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ve ısrarlı takibiyle çözüldü. Sonrasında engelli maaşı da bağlanan N.E., haciz korkusundan kurtulduğu gibi artık ilaçlarını rahatlıkla alabiliyor.

Bu proje kapsamında karşılaşılan bir diğer olay ise şu şekilde:

Muşta ikamet eden İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine “beni bu illetten kurtarın” diyerek şahsen başvuran C. K. yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp yardım istedi. Sonrasında tedavi süreci başladı. İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle üç aylık bir çalışmanın sonucunda C.K., iyileşmiş ve bağımlılıktan kurtulmuş olarak Muş’a geri döndü. Üniversiteyi bitirip KPSS’den 79 puan aldı.

Tıpkı Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi kadına yönelik şiddet vakalarında da Açık Kapı birimleri başvuru alıp, takip yapabiliyor. Yine Eskişehir’de evli olduğu eşinden şiddet gören kadın, valilik bünyesindeki Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bu talebin karşılığında kendisine barodan avukat sağlandı, şiddet uygulayan eşine uzaklaştırma kararı alındı. Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardımlar yapıldı.

    Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası: 5 gözaltıŞarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

    Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Marketler kaça kadar açık? Yasak günlerinde marketlerin çalışma saatleri 2020

    Marketler kaça kadar açık? Yasak günlerinde marketlerin çalışma saatleri 2020

    Sıradaki Haber