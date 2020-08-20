20.08.2020 - 07:00 | | KAHRAMANMARAŞ AA
Acil hizmetler 112’de birleşecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki yıl haziran ayına kadar ormandan itfaiyeye, AFAD’dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik’e, sağlığa kadar tüm acil hizmet numaralarının kaldırılacağını ve 112 numarasında birleştirileceğini açıkladı.
Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Soylu yeni sistemde gelen bütün ihbarların yerli ve milli olan akıllı bir yazılımla analiz edileceğini ifade etti. Deprem gibi afet sonrasında yaşanabileceklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini vurgulayan Soylu, Türkiye’nin afetlere hazırlık noktasında kaybedecek bir saniyesi dahi olmadığını vurguladı.