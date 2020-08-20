Acil hizmetler 112’de birleşecek

Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Soylu yeni sistemde gelen bütün ihbarların yerli ve milli olan akıllı bir yazılımla analiz edileceğini ifade etti. Deprem gibi afet sonrasında yaşanabileceklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini vurgulayan Soylu, Türkiye’nin afetlere hazırlık noktasında kaybedecek bir saniyesi dahi olmadığını vurguladı.