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10.09.2020 - 17:22 | | AA

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Karabük Valiliğini ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Karabük Valiliğini ziyaret etti

Valilik şeref defterini imzalayan Yılmaz, Vali Gürel'den Bakanlığının görev kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yılmaz ve Gürel, ziyarette görüş alışverişinde bulundu.

Ziyareti için Yılmaz'a teşekkür eden Gürel, kent hakkında da bilgi verdi.

Ziyarette, İç Denetim Hakimi Mehmet Yılmaz ve Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak da hazır bulundu.

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