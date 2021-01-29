Afgan Bakan Türkçe konuştu

Soylu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve örnek aldıklarını ifade eden Zeki, Soylu’yu Afganistan’a davet etti. Zeki, bir grup Afganistan polisinin Türk Polis Teşkilatı’nca Sivas’ta eğitildiğine işaret ederek bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Soylu da, “Sayın Bakan bizim uzun zamandan beri dostumuz. Kendilerinin Ulaştırma Bakanlığı’nda görevlendirilmesi ayrı bir onur kaynağı. Hem Afganistan ile Türkiye’nin dostluğu hem Afgan halkı ile Türk milletinin kardeşliği bizi çok daha ileri seviyelerde iş birliğine sevk etmektedir. Tarihi anlamda ve kardeşlik açısından bu sorumluluğumuzdur. Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah’a şükürler olsun bundan sonra da öyle olacak” diye konuştu. Görüşmede, göçmen hareketliliği ele alındı.