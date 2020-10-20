Ahmet Türk ‘Kobani’ için ifade verdi

Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Mardin’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Türk’ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 2014’te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, 25 Eylül’de 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, yedi ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.