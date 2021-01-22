AK Parti 42 ilde kongresini yaptı

AK Parti, 7. olağan kongre süreçlerini geçen yıl şubat ayında başlatmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kalmıştı. İlçe kongreleri sürerken, 18 Ekim itibarıyla il kongrelerini de Şırnak’tan başlatan AK Parti, kasım sonuna kadar 19 il yönetimini belirlemişti. Verilen 2 aylık aradan sonra 13 Ocak itibarıyla kongre takvimini yeniden başlatan AK Parti, 23 ilin kongresini daha tamamlayarak toplam 42 ilde yeni yönetimlerini belirlemiş oldu.

AK Parti’nin kalan 39 il kongresinin 19’unu büyükşehirler oluşturuyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Mersin, Uşak ve Denizli; çarşamba günü ise Erzurum, Ağrı ve Erzincan kongreleriyle süreç devam edecek. Şubat ayının son haftası İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle tüm süreç tamamlanmış olacak ve büyük kongre hazırlıkları başlayacak. Erdoğan’ın kongre konuşmalarında yaptığı “değişim” vurgusuna rağmen bugüne kadar gerçekleştirilen 42 kongrede sekiz il başkanının değişmesi; 34 başkanın ise görevine devam etmesi dikkati çekti.

İstanbul’da 39 ilçenin 23’ünde yeni yönetimler göreve başladı; 16 ilçede ise henüz seçimler yapılmadı. Genel Merkez, kongreleri yapılmayan Üsküdar, Tuzla, Şile, Sarıyer, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Bahçelievler, Eyüp, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Pendik’te ise adaylarını belirledi. İstanbul’un ilçe kongreleri şubat ayı sonunda yapılacak il kongresine kadar devam edecek.