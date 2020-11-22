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22.11.2020 - 17:17 | | AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Tarih bir hakikat savaşı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Tarih bir hakikat savaşı. Hakikatin yanında duranlar ve karşısında yer alanlar var.  Bizler tarihin bu en keskin dönemecinde AK Parti teşkilatları olarak bir hakikat mücadelesi veriyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Tarih bir hakikat savaşı

Kandemir, Merkez Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  canlı bağlantıyla katıldığı, AK Parti Sinop 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı  konuşmada, AK Parti'nin öyküsünün bir kahramanlık öyküsü olduğunu ifade etti.

Bu yolda gayret gösteren herkese şükranlarını sunduğunu dile getiren  Kandemir, şunları dile getirdi:

"Tarih bir hakikat savaşı. Hakikatin yanında duranlar ve karşısında  yer alanlar var. Bizler tarihin bu en keskin dönemecinde AK Parti teşkilatları  olarak bir hakikat mücadelesi veriyoruz. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Zor  bir dönemeçten geçeceğiz, biliyoruz. Karşımızda gözü, gönlü burada olmayan,  'Başka mihraklarla yol alabilir miyiz acaba' diye düşünen bir muhalefet anlayışı  var. Katil ile maktulün adeta birbirine karıştığı bir dönemde hakkın, hakikatin  yanında duran bizler, gayret gösterecek, mücadele edeceğiz."

Kandemir, Sinop'ta ortaya konulan birlik ve beraberlikten çok memnun  olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun  güven tazeledi.

 

 

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