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10.01.2021 - 22:09 | | AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

 

Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini belirtti.

"Sözde cumhurbaşkanı diyerek, milletimizin özgür iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almak, cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Meşru ve demokratik yollardan seçilen cumhurbaşkanına saygı, millet iradesine saygının gereğidir. CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."

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