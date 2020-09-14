AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş El Bab ve Afrin'deki terör saldırısını kınadı

Kurtulmuş, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aynı gün içinde önce El Bab'da Türk Kızılayı, ardından Afrin'de masum halkı hedef alan canileri ve arkalarındaki savaş baronlarını lanetliyoruz. Bu vahşetin hesabı sorulacak, emperyalistlerin bölgedeki oyunu bozulacaktır. Afrin'de yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kirli amaçları için vekalet savaşlarını sürdürenler bilmelidir ki Türkiye üç beş maşa örgütünüze ve arkasındaki emperyalist güce boyun eğecek bir ülke değildir. Niyetinizi ve hedefinizi biliyoruz. Başaramayacaksınız. Türkiye olarak barışın teminatı olmaya devam edeceğiz."